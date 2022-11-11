Собчак назвали владелицей связанного с вымогательством денег Telegram-канала

Baza: Романовский и Бигаев назвали Собчак владелицей Telegram-канала «Тушите свет»

Бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев, задержанные в рамках уголовного дела о вымогательстве денег с помощью анонимного Telegram-канала «Тушите свет», в своих показаниях заявили, что ведущая Ксения Собчак является его владелицей. Об этом пишет издание Baza.

По его данным, оба фигуранта дела предоставили договоры, которые они подписали с Собчак. Судя по документам, журналистка имеет прямое отношение к названному каналу.

Романовский и Бигаев также рассказали, что в рамках соглашения должны были размещать материалы по заданиям Собчак и выполнять ее заявки.

Ранее сама телеведущая опровергала свою причастность к деятельности Telegram-канала. По ее словам, она никогда не писала для него постов, не вмешивалась в работу его редакции и в целом не имеет к нему никакого доступа.

Собчак проходит подозреваемой по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Правоохранители провели обыски в подмосковном доме журналистки в конце октября. Ее планировалось допросить, однако Собчак покинула страну сразу после того, как был задержан Романовский и ее коммерческий директор Кирилл Суханов.

7 ноября появились сведения о возвращении телеведущей в Россию, однако ее мать, сенатор Людмила Нарусова, отказалась комментировать данную информацию.