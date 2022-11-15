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15:07, 15 ноября 2022Россия

Рязанский сенатор из комитета по обороне решил сложить полномочия

Член Совфеда от Рязанской области Морозов сообщил о досрочном сложении полномочий

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Сенатор от Рязанской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Игорь Морозов решил досрочно сложить полномочия. Об этом он сообщил изданию верхней палаты российского парламента «Сенат.Информ».

Причины такого решения он раскрывать не стал. Позже представитель рязанского сенатора подтвердил РБК информацию о сложении Морозовым полномочий, однако также не привел подробностей.

Сам Морозов признавался, что хочет продолжить работу по линии Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ), где он председательствует. По словам сенатора, он готов делать все, чтобы российский малый и средний бизнес вышли на Африканский континент.

Игорь Морозов родился в Рязанской области в 1956 году. Впервые его избрали сенатором в 2001-м, а в 2003-2007 годах он был депутатом Госдумы.

В октябре Морозов предупреждал, что при ядерной угрозе Россия отреагирует по центрам принятия решений.

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Анна Щербакова
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