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14:58, 28 октября 2022Россия

В Совфеде пригрозили США адекватным ответом по всем центрам принятия решений

Член Совфеда Морозов: при ядерной угрозе Россия отреагирует по центрам принятия решений
СюжетРоссия и НАТО:
Игорь Морозов

Игорь Морозов. Фото: Совет Федерации / Flickr

США должны понимать, что в случае возникновения угрозы, в том числе ядерной, Россия готова адекватно ответить по всем центрам принятия решений. Об этом заявил член оборонного комитета Совета Федерации Игорь Морозов, пишет РИА Новости.

«США должны понимать, что Россия готова адекватно отреагировать по всем центрам принятия решений, в том числе и за океаном, и НАТО не кончается только европейским театром военных действий», — пригрозил парламентарий.

По его словам, у России есть военная стратегия об использовании ядерного оружия в случае возникновения угрозы для страны. Соединенные Штаты об этом знают и учитывают это, добавил он. Однако им выгодно создать ядерную провокацию, так как она окончательно добьет Европу как конкурентное экономическое поле, заключил Морозов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC призвал мир ударить по Кремлю, если российская сторона нанесет удары по «центру принятия решений» на улице Банковой в Киеве, где расположен офис украинского лидера.

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Сергей Истомин
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