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08:19, 15 ноября 2022Мир

Си Цзиньпин призвал снять односторонние санкции

Си Цзиньпин призвал участников G20 снять односторонние санкции и начать техсотрудничество

Фото: Dita Alangkara / Reuters

Участникам саммита «Большой двадцатки» (G20) нужно устранить вызовы в продовольственной и энергетической сферах. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил актуальные меры для решение этих вопросов, его слова приводит Reuters.

«Необходимо решительно противостоять политизации и вепонизации продовольственных и энергетических вопросов, необходимо снять односторонние санкции и отменить ограничения на соответствующее научно-техническое сотрудничество», — призвал он.

По его словам, для выхода из нынешнего кризиса нужно восстановить цепочки поставок, а также начать работу в рамках международного сотрудничества.

Кроме того, политик объяснил механизмы сокращения потребления ископаемой энергии и перехода на экологически чистые источники энергии. По его мнению, в ходе этих процессов следует ставить в приоритет экономику и материальные условия жизни населения.

Ранее на саммитеG20 в Индонезии китайский лидер выступил за прекращение огня на Украине. Он также добавил, что Пекин готов оказать помощь в переговорах Москвы и Киева.

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Анастасия Заикина
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