Си Цзиньпин и Макрон выступили за прекращение огня на Украине

Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон выступили за возобновление мирных переговоров по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон выступили за прекращение огня на Украине и возобновление мирных переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление они сделали в ходе встречи на индонезийском Бали. Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая по Украине не изменится. Он также добавил, что Пекин намерен содействовать урегулированию украинского вопроса собственными методами.

В свою очередь, французский лидер заявил о готовности Парижа «содействовать мирному глобальному развитию» вместе с Пекином.

Саммит «Большой двадцатки» (G20) проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Президент России Владимир Путин отказался от участия в мероприятии, так как обстоятельства диктуют приоритет нахождения главы государства в стране, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Россию на саммите представит министр иностранных дел Сергей Лавров.