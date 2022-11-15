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10:05, 15 ноября 2022Моя страна

В екатеринбургском зоопарке родился детеныш двупалого ленивца

В екатеринбургском зоопарке у двупалых ленивцев Боя и Ляли родился детеныш

Фото: Екатеринбургский зоопарк

В екатеринбургском зоопарке у двупалых ленивцев Боя и Ляли родился детеныш, ему уже исполнилось три месяца. Об этом сообщает KP.RU.

Детеныш пока все время проводит, прячась в густой шерсти матери. Отходить от нее от начнет только через полгода.

Это уже не первый детеныш у ленивцев Боя и Ляли. Как рассказали в пресс-службе зоопарка, животные приехали в Екатеринбург из Южной Америки в 2008 году и с 2014 года регулярно дают потомство.

Бой и Ляля — единственная пара двупалых ленивцев в России, у которой регулярно появляется потомство. Всех рожденных ранее подросших малышей передали в зоопарки Челябинска, Калининграда, Новосибирска и Ижевска.

Ранее стало известно, что в новосибирском зоопарке родился детеныш краснокнижного гигантского муравьеда — это второй случай размножения данного вида муравьедов в России за всю историю. По словам биологов, новорожденный муравьед все время либо ест, либо спит на матери. Чтобы не напугать малыша, вольер с муравьедами временно закрыли для посетителей.

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Алина Гончарова
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