В екатеринбургском зоопарке родился детеныш двупалого ленивца

В екатеринбургском зоопарке у двупалых ленивцев Боя и Ляли родился детеныш

В екатеринбургском зоопарке у двупалых ленивцев Боя и Ляли родился детеныш, ему уже исполнилось три месяца. Об этом сообщает KP.RU.

Детеныш пока все время проводит, прячась в густой шерсти матери. Отходить от нее от начнет только через полгода.

Это уже не первый детеныш у ленивцев Боя и Ляли. Как рассказали в пресс-службе зоопарка, животные приехали в Екатеринбург из Южной Америки в 2008 году и с 2014 года регулярно дают потомство.

Бой и Ляля — единственная пара двупалых ленивцев в России, у которой регулярно появляется потомство. Всех рожденных ранее подросших малышей передали в зоопарки Челябинска, Калининграда, Новосибирска и Ижевска.

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