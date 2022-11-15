Экс-премьер Словакии Чарногурский заявил, что в стране поддерживают действия РФ на Украине

Бывший премьер Словакии Ян Чарногурский указал на то, что многие жители страны поддерживают действия России на Украине. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По мнению Чарногурского, Словакию можно назвать другом России, так как во всех опросах за последние три года на вопрос, кто больше всего помогал Словакии во время международного кризиса «среди таких стран, как США, Германия, Россия, Китай, побеждал всегда вариант с Россией».

Кроме того, в ходе опроса, который прошел в сентябре, более половины граждан — 52 процента проголосовали за поддержку Москвы в конфликте с Киевом. «Это очень важный факт. Я замечал такие настроения с самого начала», — отметил экс-премьер.

Чарногурский подчеркнул, что в Европе и США растет понимание серьезности ситуации вокруг Украины. В частности, граждане там голосуют за сокращение военной поддержки Киева, утверждает он. «Но, с другой стороны, все, что возможно понимать как успех Украины, там используют как продолжение прежней политики тотальной поддержки Киева», — заключил он.

18 октября министр иностранных и европейских дел Словакии Растислав Качер заявил, что республика выражает готовность направить своих инструкторов в составе тренировочной миссии стран Евросоюза (ЕС) по обучению украинских военных.