В России стали медленнее строить жилье

Росстат: в октябре темпы строительства жилья в России снизились на 10,6 процента

В октябре 2022 года в России на 10,6 процента снизились темпы строительства жилья. О замедлении ввода объектов в эксплуатацию сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В указанный месяц в стране возвели 8,6 миллиона квадратных метров жилья — показатель оказался на 10,6 процента ниже, чем в октябре 2021 года. Наибольшее снижение зафиксировали в Брянской области — отрицательная динамика достигла 88,4 процента.

Меньше жилья стали строить в Республике Коми — за год к октябрю темпы снизились на 62,8 процента. Ниже в списке расположилась Магаданская область, где динамика снизилась на 58 процентов. Похожее замедление темпов строительства заметили в Свердловской (на 57,6 процента) и Ростовской областях (на 56,5 процента), а также в Хакасии (на 56 процентов).

Ранее аналитики института развития «Дом.РФ» подсчитали, что в августе 2022 года в России стали строить больше многоквартирных домов — запуск новых жилых проектов вырос почти на четверть (23 процента) по сравнению с аналогичным месяцем в 2021-м, до 3,7 миллиона квадратных метров.