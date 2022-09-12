В России начали строить больше жилья

«Дом.РФ»: запуск новых жилых проектов в России вырос почти на четверть в августе

В августе 2022 года в России стали строить больше многоквартирных домов — запуск новых жилых проектов вырос почти на четверть (23 процента) по сравнению с аналогичным месяцем в 2021-м, до 3,7 миллиона квадратных метров. К такому выводу пришли аналитики института развития «Дом.РФ».

В госкомпании уточнили, что за первые восемь месяцев года в стране начали строительство 26,2 миллиона квадратных метров жилья — на 5 процентов меньше показателей того же периода в 2021-м.

В «Дом.РФ» пояснили, что динамика выхода новых проектов в 2022-м была неоднородной. В первые месяцы запуск рос, в марте-апреле резко снизился из-за нестабильных спроса и себестоимости строительства. Затем в июне-июле активность девелоперов вновь начала расти (плюс 34 процента по сравнению с маем), но показатели уступали прошлогодним. В августе впервые с зимы девелоперы запустили больше проектов, чем годом ранее, сообщается в исследовании.

Отмечается, что из регионов с объемом жилья в стадии строительства более одного миллиона квадратных метров больше всего новых проектов ввели в Москве (4,2 миллиона квадратных метров с начала года), Краснодарском крае (2,6 миллиона квадратных метров) и Московской области (2,2 миллиона квадратных метров).

При этом самыми высокими темпы строительства оказались в Ростовской области — в этом регионе за первые восемь месяцев 2022-го на рынок вышло на 36 процентов больше жилья, чем за аналогичный период 2021-го. На втором месте Приморский край (плюс 35 процентов), на третьем — Москва (плюс 32 процента).