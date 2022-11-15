Грабитель попытался вломиться в дом и неожиданно стал убийцей

Женщина в городе Норт-Миртл-Бич скончалась от инфаркта при попытке ограбления ее дома

В США грабитель попытался вломиться в дом жительницы штата Южная Каролина и неожиданно стал убийцей, до смерти напугав хозяйку. Об этом сообщает WBTW.

40-летний Остин Томас Джонс, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, попытался ограбить дом жительницы города Норт-Миртл-Бич 24 июля. Когда он разбил окно кулаком, хозяйка дома позвонила в полицию. Сразу же после этого у нее из-за стресса случился сердечный приступ. Прибывшие на место правоохранители вызвали скорую, которая доставила женщину в больницу.

Как сообщает New York Post, Джонс также был вскоре задержан. Полицейские нашли у него наркотики, а на руках мужчины обнаружились порезы. Тем не менее его отпустили, несмотря на попытку ограбления. Однако 28 июля его жертва скончалась в больнице от перенесенного инфаркта.

В ноябре медицинская экспертиза установила, что женщина умерла от острого сердечного приступа на фоне стресса, вызванного вторжением в ее дом. 10 ноября был выдан новый ордер на арест Джонса. На этот раз его обвинили в убийстве.

В пятницу, 11 ноября, злоумышленник внес за себя залог в размере 2,5 тысячи долларов (около 150 тысяч рублей) и вышел на свободу до следующего заседания суда.

Ранее сообщалось, что пожилая продавщица из города Глазго, Великобритания, задержала вооруженного грабителя. Инцидент был снят камерой видеонаблюдения.

