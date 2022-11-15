Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:00, 15 ноября 2022Из жизни

Грабитель попытался вломиться в дом и неожиданно стал убийцей

Женщина в городе Норт-Миртл-Бич скончалась от инфаркта при попытке ограбления ее дома

Фото: J. Reuben Long Detention Center

В США грабитель попытался вломиться в дом жительницы штата Южная Каролина и неожиданно стал убийцей, до смерти напугав хозяйку. Об этом сообщает WBTW.

40-летний Остин Томас Джонс, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, попытался ограбить дом жительницы города Норт-Миртл-Бич 24 июля. Когда он разбил окно кулаком, хозяйка дома позвонила в полицию. Сразу же после этого у нее из-за стресса случился сердечный приступ. Прибывшие на место правоохранители вызвали скорую, которая доставила женщину в больницу.

Как сообщает New York Post, Джонс также был вскоре задержан. Полицейские нашли у него наркотики, а на руках мужчины обнаружились порезы. Тем не менее его отпустили, несмотря на попытку ограбления. Однако 28 июля его жертва скончалась в больнице от перенесенного инфаркта.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
«Это смог бы провернуть даже ребенок» Как отчаявшийся человек случайно совершил самую громкую кражу в истории Австрии
«Это смог бы провернуть даже ребенок»Как отчаявшийся человек случайно совершил самую громкую кражу в истории Австрии
16 сентября 2022
«Очень загадочная история» Самый странный авантюрист США притворялся агентом ЦРУ и убивал людей. Но никто не понял зачем
«Очень загадочная история»Самый странный авантюрист США притворялся агентом ЦРУ и убивал людей. Но никто не понял зачем
25 октября 2022

В ноябре медицинская экспертиза установила, что женщина умерла от острого сердечного приступа на фоне стресса, вызванного вторжением в ее дом. 10 ноября был выдан новый ордер на арест Джонса. На этот раз его обвинили в убийстве.

В пятницу, 11 ноября, злоумышленник внес за себя залог в размере 2,5 тысячи долларов (около 150 тысяч рублей) и вышел на свободу до следующего заседания суда.

Ранее сообщалось, что пожилая продавщица из города Глазго, Великобритания, задержала вооруженного грабителя. Инцидент был снят камерой видеонаблюдения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Кадыров выдвинул условия для окончания СВО
В Польше созвали срочное совещание в правительстве после падения ракет
Евросоюз разработал сценарии для действий сил быстрого реагирования
Две ракеты упали на территории Польши
Матыцин прокомментировал слова главы МОК о политизации спорта
Минфин напомнил о льготной ипотеке для жителей новых регионов России
Уролог перечислил россиянам продукты для мужского здоровья
В России утвердили максимальный размер пособия по безработице
Фура вылетела с моста и загорелась на ЦКАД
Грабитель попытался вломиться в дом и неожиданно стал убийцей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.