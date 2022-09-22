Пожилая продавщица задержала вооруженного грабителя

Daily Record: пожилая продавщица и ее племянник задержали грабителя с молотком

В городе Глазго, Великобритания, 63-летняя продавщица Розанна Гибсон задержала грабителя, вооруженного молотком и ножом. Об этом сообщает Daily Record.

Инцидент произошел вскоре после того, как пожилая женщина и ее племянник Кристофер Браун открыли магазин в начале рабочего дня. Неожиданно в заведение ворвался грабитель, начал угрожать Брауну молотком и потребовал деньги из кассы.

Браун быстро среагировал и кинул в грабителя стопку газет. Гибсон толкнула мужчину и повалила его на пол, а ее племянник перепрыгнул через прилавок и навалился на него всем своим весом. «Должна признаться, это было довольно трудно. Он пытался встать, а мы пытались удержать его на полу», — вспоминает продавщица.

Гибсон сняла с грабителя балаклаву, потому что хотела понять, знает ли она этого человека. По ее словам, она вспомнила, что мужчина приходил в магазин до ограбления.

Женщина вызвала полицию. «Они приехали очень быстро. Потом полицейские вернулись и сказали нам, что у грабителя был нож, когда они его обыскивали. Я до сих пор не могу поверить, что это произошло», — рассказывает Гибсон.

Преступником оказался 45-летний ветеран вооруженных сил Джордж Киннер. В суде он признал себя виновным в попытке вооруженного ограбления и угрозе насилия, а также в хранении холодного оружия.

Ранее сообщалось, что в США сотрудник ресторана задержал угонщика, пытавшегося завладеть машиной клиентки. Позже выяснилось, что задержанный уже разыскивался правоохранителями за участие в другом инциденте, произошедшем ранее.

