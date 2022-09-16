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Сотрудник ресторана скрутил пытавшегося угнать машину клиентки преступника

New York Post: работник кафе задержал пытавшегося угнать автомобиль клиентки мужчину

В США сотрудник одного из ресторанов сети Chick-fil-A задержал угонщика, пытавшегося завладеть машиной клиентки. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент, попавший на видео, опубликованное телеканалом WMBB, произошел в городе Форт-Уолтон-Бич, штат Флорида. На кадрах видно, как работник Chick-fil-A и преступник, которого позже опознали как 42-летнего Уильяма Бранча, катаются по асфальту на автостоянке, а женщина с ребенком, ставшая жертвой нападения, зовет на помощь.

Выяснилось, что Бранч подбежал к женщине, когда она находилась рядом со своей машиной с ребенком на руках, и, угрожая палкой, отобрал ключи от автомобиля. Злоумышленник открыл дверцу машины и попытался угнать ее, но женщина закричала, и ей на помощь бросился сотрудник ресторана. Угонщик успел ударить его в лицо, но мужчина свалил преступника с ног и скрутил. После начала потасовки к дерущимся подбежали другие работники кафе.

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Прибывшие на место полицейские арестовали Бранча по обвинениям в угоне автомобиля с применением оружия и нанесение побоев. Позже выяснилось, что задержанный уже разыскивался правоохранителями за участие в некоем инциденте, произошедшем ранее.

Сотрудники офиса шерифа округа Окалуса поблагодарили мужчину, который помог задержать преступника. «Горячий привет молодому человеку за его мужество!» — говорится в их сообщении, опубликованном у социальной сети.

Ранее сообщалось, что в Бразилии девушка скрутила удушающим приемом грабителя, вырвавшего у нее телефон. Оказалось, что бразильянка профессионально занимается дзюдо.

Никита Савин
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