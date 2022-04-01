Девушка скрутила грабителя удушающим приемом и попала на видео

В Бразилии девушка задержала преступника приемом дзюдо и попала на видео

В Бразилии грабитель попытался украсть телефон у девушки на улице, потерпел неудачу и оказался в тюрьме. О попавшем на видео происшествии рассказывает LADbible.

Инцидент случился 25 марта в штате Амазонас. Мужчина выхватил телефон у девушки, которая ждала такси у проезжей части, и попытался убежать. Однако ограбленная не растерялась, бросилась в погоню за злоумышленником и сумела его задержать.

Позже выяснилось, что девушка профессионально занимается дзюдо. Она скрутила вора и удерживала его при помощи удушающего приема до прибытия полиции. В ролике, снятом одним из очевидцев, запечатлен момент, когда отважная бразильянка передает преступника-неудачника в руки правоохранителей, а собравшиеся вокруг люди аплодируют ей.

Имя героини записи журналистам узнать пока не удалось. Вора доставили в полицейский участок. Пока никакой информации о дальнейшем ходе расследования нет.

Ранее сообщалось, что в одном из бразильских кафе храбрый работник задержал грабителя на глазах у посетителей и прослыл героем. Сотрудник набросился на вооруженного преступника со стулом.