Работник кафе-мороженого задержал грабителя при помощи стула и попал на видео

В Бразилии храбрый работник кафе-мороженого задержал грабителя на глазах у посетителей и прослыл героем. Об этом сообщает Daily Mail.

Попавший на видео инцидент произошел в муниципалитете Бруски, штат Санта-Катарина, в воскресенье, 26 декабря. В кафе, где находились около десятка посетителей, в том числе и несколько детей, вошел мужчина в мотоциклетном шлеме и сразу же направился к кассе.

Налетчик вытащил нож и потребовал выдать ему выручку заведения. Пока кассир опустошал лотки с деньгами, один из сотрудников понял, что происходит, и решил прийти коллеге на помощь. Он взял стул, подкрался к грабителю сзади и избил его предметом мебели. Преступник растерялся, и работникам заведения удалось повалить его и скрутить.

Прежде чем начать составлять протокол, прибывшим на место происшествия полицейским пришлось защищать преступника от разъяренных посетителей, которые попытались его линчевать. «Потребовалось сдерживать людей, потому что они начали избивать грабителя. К нашему приезду ему уже как следует досталось», — рассказал один из офицеров, работавший на месте преступления.

Начальник полиции Бруски Эхидио Феррари уже заявил, что никто из сотрудников и посетителей кафе не пострадал, а против оказавших сопротивление грабителю работников не будет выдвигаться никаких обвинений. Налетчик-неудачник провел ночь в больнице, а наутро был арестован и доставлен в тюрьму. В данным момент расследование инцидента продолжается.

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