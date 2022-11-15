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06:17, 15 ноября 2022Экономика

В Токио оценили передачу Sodeco доли в «Сахалине-1»

Токио назвал передачу Sodeco доли в «Сахалине-1» крайне значимой для энергобезопасности

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Решение правительства России о передаче 30 процентов нового оператора проекта «Сахалин-1» японской компании Sodeco крайне значимо для энергобезопасности Японии. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

Он объяснил, что это важно с точки зрения стабильных поставок энергоресурсов в Японию в среднесрочной и долгосрочной перспективе. При этом, отметил политик, Токио продолжит работать над обеспечением энергобезопасности в тесном сотрудничестве с частным сектором.

14 ноября правительство России разрешило передать 30 процентов в новом операторе нефтегазового проекта «Сахалин-1» японской Sodeco и 20 процентов — индийской ONGC.
Как следует из соответствующего распоряжения, обе компании официально уведомили Москву о согласии принять в собственность долю в новом операторе.

В связи с выходом ExxonMobil из проекта президент России Владимир Путин в начале октября издал указ, согласно которому правительство должно учредить нового — российского — оператора проекта, которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Было решено, что управлять новым оператором будет структура «Роснефти».

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Марина Совина
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