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17:46, 14 ноября 2022Экономика

Японская компания согласилась владеть долей в нефтегазовом проекте в России

Японская Sodeco и индийская ONGC сохранят доли в операторе «Сахалина-1»

Фото: Александр Семенов / ТАСС

Правительство России разрешило передать 30 процентов в новом операторе нефтегазового проекта «Сахалин-1» японской Sodeco и 20 процентов — индийской ONGC. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Как следует из документа, обе компании официально уведомили правительство о согласии принять в собственность долю в новом операторе.

После начала военных действий на Украине американская ExxonMobil решила покинуть проект «Сахалин-1». Ее дочерняя компания Exxon Neftegaz Limited являлась бывшим оператором проекта и владела в нем 30-процентной долей. В апреле Exxon Neftegaz Limited объявила о введении режима форс-мажора, что в итоге к осени полностью остановило добычу газа и нефти в рамках «Сахалина-1».

В связи с выходом ExxonMobil из проекта президент России Владимир Путин в начале октября издал указ, согласно которому правительство должно учредить нового — российского — оператора проекта, которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Было решено, что управлять новым оператором будет структура «Роснефти».

Среди иностранных участников проекта также числились японская Sodeco и индийская ONGC. Указом президента компаниям дали право сохранить свои доли в проекте, если они уведомят российское правительство о таком желании. Обе фирмы заявили о намерении продолжить участие в проекте.

В конце октября ExxonMobil заявила, что решение правительства России о создании нового оператора проекта «Сахалин-1» нарушает ее права по соглашению о разделе продукции. Компания подчеркнула, что Россия в одностороннем порядке прекратила ее участие в «Сахалине-1» и передала проект российскому оператору.

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Софья Ермакова
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