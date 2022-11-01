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06:46, 1 ноября 2022Мир

Япония решила остаться в проекте «Сахалин-1»

Министр Нисимура заявил о намерении Японии сохранить участие в проекте «Сахалин-1»
СюжетСанкции против России:

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил о намерении Токио сохранить участие в российском проекте «Сахалин-1». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, 95 процентов японского импорта нефти приходится на Ближний Восток, поэтому проект играет важную роль для обеспечения энергобезопасности Японии и диверсификации импорта.

«Я провел встречу с руководством SODECO и передал просьбу положительно рассмотреть данный вопрос», — подчеркнул Нисимура.

Глава участвующей в проекте компании Itochu Масахиро Окафудзи подтвердил, что Япония нуждается в продолжении закупок российских нефти и газа.

Ранее в октябре премьер-министр Японии Фумио Кисида также отметил важность проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» для энергобезопасности страны. Комментируя эффективность санкций против России, политик указал, что Токио учитывает последствия ограничений для граждан Японии и предприятий.

Марина Совина
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