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08:55, 17 октября 2022Экономика

Премьер Японии назвал важными проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

Премьер Кисида: проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» важны для энергобезопасности Японии
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Kyodo / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отметил важность проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» для энергобезопасности страны. Его цитирует ТАСС.

Комментируя эффективность санкций против России, политик отметил, что Токио учитывает последствия ограничений для граждан Японии и предприятий.

«Работающие в России иностранные компании уходят из страны и приостанавливают работу, нарушены цепочки поставок, резко сокращается производство в таких зависимых от импорта отраслях, как автомобилестроение», — подчеркнул Кисида. При этом японские власти продолжат искать методы повышения эффективности санкций, заключил премьер.

7 октября президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». Новым управляющим оператором «Сахалина-1» станет «дочка» «Роснефти» «Сахалинморнефтегаз-Шельф», она получит в новом операторе 11,5 процента, еще 8,5 процента перейдут к другой дочке «Роснефти» — «РИ-Астра».

Марина Совина
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