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Путин подписал указ о создании нового оператора проекта Сахалин-1

Президент России Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1»

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом правительству поручено создать нового оператора проекта «Сахалин-1», который получит права и обязанности участников проекта и оператора Exxon Neftegas. Новое ООО получит все имущество консорциума в рамках соглашения о разделе продукции по «Сахалину-1».

Новым управляющим оператором «Сахалина-1» станет «дочка» «Роснефти» «Сахалинморнефтегаз-Шельф», она получит в новом операторе 11,5 процента, еще 8,5 процента перейдут к другой дочке «Роснефти» — «РИ-Астра». Остальные 80 процентов пока будут переданы новому оператору, до тех пор, пока они не будут переданы остальным участникам.

Иностранные участники «Сахалина-1» должны в течение месяца представить правительству уведомления о согласии или отказе от перерегистрации доли в проекте на нового оператора.

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Марина Совина
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