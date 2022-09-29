В Минэнерго оценили риск консервации скважин «Сахалина-1»

Глава департамента Минэнерго Рубцов: риска консервации скважин проекта «Сахалин-1» нет

Минэнерго России рассчитывает на скорейшее возобновление добычи нефти и газа на проекте «Сахалин-1» и имеет варианты по его запуску, риска консервации скважин на проекте в связи с его остановкой нет. Такую оценку дал глава департамента нефтегазового комплекса министерства Антон Рубцов, сообщает РИА Новости.

«Нет, мы такой вариант не рассматриваем», — ответил он на вопрос об угрозе консервации скважин. По словам Рубцова, Минэнерго рассчитывает, что предпринимаемые действия приведут «к скорейшему возобновлению по этому важному российскому проекту».

