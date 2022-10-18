Индийская компания захотела получить долю в новом операторе «Сахалина-1»
Индийская нефтегазовая корпорация ONGC планирует сохранять участие в российском проекте по добыче нефти «Сахалин-1» после его перехода под управление нового оператора. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
ONGC владеет 20-процентной долей в проекте через свое зарубежное подразделение ONGC Videsh. По словам собеседников агентства, компания также хочет купить и получить дополнительную долю, «если это будет иметь коммерческий смысл».
Ранее правительство России распорядилось создать нового оператора проекта «Сахалин-1» — ООО «Сахалин-1» (Sakhalin-1 LLC) — с регистрацией в Южно-Сахалинске. Соответствующее постановление 13 октября подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
До подписанного указа с 1996 года оператором проекта выступала «Эксон Нефтегаз Лимитед» — дочерняя компания американской ExxonMobil, в проекте ей принадлежало 30 процентов. В марте компания заявила о выходе из проекта, а затем блокировала его работу. 18 октября после создания нового оператора компания ExxonMobil полностью ушла из России.
Ранее оператора также сменил проект «Сахалин-2». Имущество компании перешло в собственность государства. В августе новым оператором «Сахалина-2» стало ООО «Сахалинская Энергия» с регистрацией в Южно-Сахалинске.