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00:31, 18 октября 2022Экономика

Exxon полностью ушла из России после создания нового оператора «Сахалина-1»

Exxon заявила о полном уходе из России после создания нового оператора проекта «Сахалин-1»

Фото: Dirk Shadd/ Globallookpress.com

Компания ExxonMobil полностью ушла из России после создания нового оператора проекта «Сахалин-1», об этом заявил ТАСС ее представитель.

«Двумя постановлениями правительство России в одностороннем порядке прекратило наши интересы в "Сахалине-1" и проект передан российскому оператору», — отметил он.

Компания поблагодарила сотрудников Exxon Neftegas Limited за профессионализм в сложных обстоятельствах и заявила, что гордится своими достижениями в нефтегазовом проекте с 1996 года.

13 октября стало известно, что правительство России распорядилось создать нового оператора проекта «Сахалин-1» — ООО «Сахалин-1» (Sakhalin-1 LLC) — с регистрацией в Южно-Сахалинске. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Управляющей компанией нового оператора назначена дочерняя структура «Роснефти» — «Сахалинморнефтегаз-Шельф».

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Марина Совина
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