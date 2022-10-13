Раскрыты подробности о новом операторе «Сахалин-1»

Кабмин России постановил создать ООО «Сахалин-1» с регистрацией в Южно-Сахалинске

Правительство России распорядилось создать нового оператора проекта «Сахалин-1» — ООО «Сахалин-1» (Sakhalin-1 LLC) — с регистрацией в Южно-Сахалинске. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Создать общество с ограниченной ответственностью "Сахалин-1"​​​... Местом нахождения общества является город Южно-Сахалинск», — говорится в постановлении.

Управляющей компанией нового оператора назначена дочерняя структура «Роснефти» — «Сахалинморнефтегаз-Шельф».

Ранее сообщалось, что бюджет России теряет от блокировки проекта «Сахалин-1» его прежним оператором «Эксон Нефтегаз Лимитед» около четырех миллиардов рублей в месяц, из которых около двух миллиардов теряет бюджет Сахалинской области.

«Эксон Нефтегаз Лимитед» является «дочкой» ExxonMobil, ей принадлежит 30 процентов в «Сахалине-1». Компания в марте заявила о выходе из проекта, а затем блокировала его работу.

В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о передаче всех прав и обязанностей участников проекта «Сахалин-1» в специально создаваемое новое российское юридическое лицо. Новому оператору передадут все права и обязанности «Эксон Нефтегаз Лимитед».