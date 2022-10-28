Американский нефтяной гигант заявил о нарушении своих прав в России

ExxonMobil заявила о нарушении своих прав в России

Решение правительства России о создании оператора проекта «Сахалин-1» нарушает права американской ExxonMobil по соглашению о разделе продукции. Об этом говорится на сайте нефтяного гиганта.

В ExxonMobil утверждает, что Россия в одностороннем порядке прекратила ее участие в «Сахалине-1» и передала проект российскому оператору. «Хотя недавние решения нарушили наши права в России, установленные нашим соглашением о разделе продукции, и прервали процесс выхода, над которым мы работали, это не помешало нам безопасно свернуть нашу деятельность», — заявили в компании.

В начале марта ExxonMobil объявила о выходе из проекта «Сахалин-1». Правительство России распорядилось создать нового оператора проекта «Сахалин-1» — ООО «Сахалин-1» (Sakhalin-1 LLC) — с регистрацией в Южно-Сахалинске. Соответствующее постановление 13 октября подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

С 1996 года оператором проекта выступала «Эксон Нефтегаз Лимитед» — дочерняя компания американской ExxonMobil, в проекте ей принадлежало 30 процентов. 18 октября, после создания нового оператора, компания ExxonMobil полностью ушла из России.