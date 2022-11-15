Строительство российского мегапроекта приостановили

Вице-премьер Хуснуллин заявил, что строительство СШХ на Ямале приостановлено

Строительство Северного широтного хода (СШХ) на Ямале приостановили. О временном прекращении работ на мегапроекте заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, сообщает ТАСС.

«Северный широтный ход — мы пока этот проект приостановили. Мы его не откладываем. Считаем, что проект имеет перспективу. Сейчас в первую очередь выстраиваем, концентрируем все-таки силы на строительстве Восточного полигона», — заявил зампред правительства. Хуснуллин пояснил, что что к строительству СШХ вернутся после реализации проектов Восточного полигона и Мурманского железнодорожного узла.

СШХ — это железнодорожная магистраль длиной 707 километров, которая должна была соединить станции Обская и Коротчаево Северной железной дороги. В 2017 году, когда проект только задумывался, его общая стоимость оценивалась в 236,7 миллиарда рублей, однако впоследствии сильно выросла — примерно до 500 миллиардов. Ожидалось, что часть этих денег предоставят РЖД, «Газпром» и Фонд национального благосостояния, остальное планировалось привлечь на рынке в качестве заемного капитала.

Однако в апреле 2022 года стало известно, что схема реализации проекта изменилась, и предполагаемую стоимость строительства первого этапа снизили до 290 миллиардов рублей. Тогда же президент России Владимир Путин поручил начать строительство железнодорожной магистрали в 2022 году.