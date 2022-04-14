Российский мегапроект подешевеет

Правительство захотело снизить стоимость строительства СШХ до 290 миллиардов рублей

Российский мегапроект по строительству Северного широтного хода (СШХ) может подешеветь из-за смены схемы реализации, пишут «Ведомости».

Северный широтный ход — железнодорожная магистраль длиной 707 километров на севере Ямальского полуострова. Согласно проекту, она должна соединить станцию Обская Северной железной дороги со станцией Коротчаево Северной железной дороги.

В 2017 году, когда проект только задумывался, его общая стоимость оценивалась в 236,7 миллиарда рублей, однако впоследствии сильно выросла — примерно до 500 миллиардов. Часть этих средство должны были предоставить РЖД, «Газпром» и Фонд национального благосостояния, остальное планировалось привлечь на рынке в качестве заемного капитала.

Теперь правительство рассматривает вариант с поэтапной реализацией проекта. Первая часть должна завершиться к 2028 году, к этому сроку провозную мощность дороги доведут до 14 миллионов тонн в год. Изначально планировавшаяся пропускная способность в 23,9 миллиона тонн в год будет достигнута позднее.

В таком случае стоимость первого этапа строительства СШХ составит 290 миллиардов рублей. 13 апреля президент России Владимир Путин поручил начать реализацию проекта в 2022 году.

