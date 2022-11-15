Комбат посоветовал российским депутатам писать законы вместо отправки на фронт

Комбат Гагарин призвал депутатов остаться дома и писать законы, а не отправляться на фронт

Российским депутатам стоит остаться дома и писать законы, вместо того, чтобы отправляться на фронт. Такой совет дал Юрий «Ангел» Гагарин из Челябинска, командующий батальоном «Апостол» в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит Ura.ru.

«Товарищи депутаты, сидите в думе, пишите законы, меняйте их. Понятно, что они немного устарели в связи с этими событиями. Но вы больше пользы принесете дома. Вот это работа депутата. И ее тоже нужно кому-то делать», — призвал комбат.

Отдельно Гагарин обратился к депутату Госдумы Олегу Голикову, проходящему службу в его батальоне. Комбат заявил, что Голиков принесет больше пользы, если займется юридическими и военно-политическими вопросами.

Ранее в Донбассе было создано подразделение из отправившихся на фронт депутатов Государственной Думы. Его командиром стал полковник Дмитрий Саблин, зампред комитета Госдумы по обороне и лидер «Боевого братства».

В октябре спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин заявил, что готов отправиться в зону спецоперации на Украине. Все друзья и коллеги депутата тоже готовы пойти в зону боевых действий, рассказал он.