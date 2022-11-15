Сандалии Стива Джобса продали за 13 миллионов рублей

Сандалии Birkenstock основателя Apple Стива Джобса продали за 13 миллионов рублей

Старые сандалии основателя американской компании Apple Стива Джобса продали на аукционе за десятки миллионов рублей. Об этом говорится на сайте аукционного дома Julien's Auctions.

Речь идет об обуви немецкого бренда Birkenstock коричневого цвета, которую покойный предприниматель носил в 1970-1980-х годах. Отмечается, что бизнесмен любил марку, поэтому внимательно изучил историю компании и детали производства обуви. В конечном счете лот, на который претендовали 19 человек, ушел с молотка за 219 тысяч долларов (13,2 миллиона рублей).

Согласно информации с сайта Julien's Auctions, данная обувь стала самой дорогой парой сандалий, когда-либо продававшейся на аукционе. При этом имя покупателя не раскрывается.

Известно, что указанные сандалии Джобса принадлежали управляющему Марку Шеффу. По его словам, после смерти создателя Apple его личные вещи собрали и раздали друзьям и персоналу, которые обслуживали дом, а также отнесли в благотворительные магазины.

В марте личные письма принцессы Дианы продали за несколько миллионов рублей. Всего на продажу выставили 39 записок, написанных принцессой в период с 1990 по 1997 год. Торги состоялись 18 марта на аукционе David Lay Auctions в Корнуолле. Письма оценили в 30 тысяч фунтов стерлингов (2,1 миллиона рублей).