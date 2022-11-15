Президент Путин заявил о попытках раскачать суверенитет России

Президент России Владимир Путин заявил о попытках раскачать суверенитет страны во время заседания Российского организационного комитета «Победа» в режиме видеоконференции. Его слова во вторник, 15 ноября, приводит РИА Новости.

По словам главы государства, раскачивание суверенитета стран и народов начинается с исторических мифов. В качестве примера результатов таких действий он привел Украину.

«Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее. И, по большому счету, имеют очевидную цель в отношении нашего общества, как минимум — разобщить, лишить ориентиров, ослабить в конечном счете Россию, повлиять на ее суверенитет. По сути дела, раскачать суверенитет», — заявил президент.

Россия, в свою очередь, смогла в нужный момент «твердо поставить заслон» попыткам повлиять на суверенитет государства, считает Путин.

Он также назвал основами национальной идентичности России верность традициям, преемственность поколений и следование высоким и духовно-нравственным ориентирам.