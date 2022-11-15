Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:05, 15 ноября 2022Россия

Путин заявил о попытках раскачать суверенитет России

Президент Путин заявил о попытках раскачать суверенитет России

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил о попытках раскачать суверенитет страны во время заседания Российского организационного комитета «Победа» в режиме видеоконференции. Его слова во вторник, 15 ноября, приводит РИА Новости.

По словам главы государства, раскачивание суверенитета стран и народов начинается с исторических мифов. В качестве примера результатов таких действий он привел Украину.

«Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее. И, по большому счету, имеют очевидную цель в отношении нашего общества, как минимум — разобщить, лишить ориентиров, ослабить в конечном счете Россию, повлиять на ее суверенитет. По сути дела, раскачать суверенитет», — заявил президент.

Россия, в свою очередь, смогла в нужный момент «твердо поставить заслон» попыткам повлиять на суверенитет государства, считает Путин.

Он также назвал основами национальной идентичности России верность традициям, преемственность поколений и следование высоким и духовно-нравственным ориентирам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В ЕС заявили о начале тренировочной миссии для украинской армии
Россия выяснит детали гибели на Украине осужденного африканского студента
В США рассказали об испытаниях оружия на Украине
В «Гараже» высказались о возможном закрытии музея
Италия отложила введение ограничений на прием паспортов на визу у россиян
Каховская ГЭС перестала вырабатывать электроэнергию
В Совбезе заявили о появлении в России украинских диверсантов
«ВКонтакте» отчиталась об успехах масштабной программы
Адвокаты Трампа сравнили его с Галилео Галилеем
Турция анонсировала спецоперацию против курдских боевиков в Сирии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.