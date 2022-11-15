Путин назвал основы национальной идентичности России

Путин назвал основой национальной идентичности России преемственность поколений

Национальная идентичность в России складывается из нескольких составляющих. Их на заседании Российского организационного комитета «Победа» назвал президент Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

Глава государства счел основой идентичности верность традициям, преемственность поколений и следование высоким и духовно-нравственным ориентирам.

Ранее Путин заявил, что Россия всегда будет следовать традиционным ценностям, в ее генетическом коде — стремление следовать своему пути.

9 ноября президент утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. В указе к традиционным ценностям причисляется жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, а также ответственность за его судьбу.