Путин утвердил основы госполитики по сохранению духовно-нравственных ценностей

Президент Путин подписал указ об основах госполитики по сохранению духовных ценностей

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, к традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, а также ответственность за его судьбу. Кроме того, перечислены высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение.

Среди угроз традиционным ценностям перечислены деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельных СМИ, действия США и других «недружественных государств», транснациональных корпораций и НКО.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране следует укреплять суверенную систему образования. По мнению главы государства, сейчас необходимо исключить любые попытки навязывания российским школьникам чуждых ценностей.