Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:00, 9 ноября 2022Россия

Путин утвердил основы госполитики по сохранению духовно-нравственных ценностей

Президент Путин подписал указ об основах госполитики по сохранению духовных ценностей

Фото: Михаил Метцель / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, к традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, а также ответственность за его судьбу. Кроме того, перечислены высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение.

Среди угроз традиционным ценностям перечислены деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельных СМИ, действия США и других «недружественных государств», транснациональных корпораций и НКО.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране следует укреплять суверенную систему образования. По мнению главы государства, сейчас необходимо исключить любые попытки навязывания российским школьникам чуждых ценностей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Шойгу и Суровикин решили занять оборону по левому берегу Днепра
В США назвали ответ НАТО на просьбу Украины «холодным душем» для Зеленского
Суровикин раскрыл потери ВСУ на херсонском направлении
Девушка нашла дешевую и качественную замену модным ботинкам за 170 тысяч рублей
В Москве резко увеличилось количество квартир на продажу
Кейт Мосс заподозрили в употреблении наркотиков из-за ее неадекватного поведения
Суровикин доложил о пресечении попыток наступления ВСУ на двух направлениях
Продюсера «Клиники» обвинили в насилии
Суровикин заявил о невозможности полноценного снабжения Херсона
Пассажир самолета отказался пускать попутчицу в туалет и был обруган в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.