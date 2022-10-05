Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин призвал укреплять суверенную систему образования в России

Президент Путин заявил, что в России следует укреплять суверенную систему образования

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В России следует укреплять суверенную систему образования. С таким призывом выступил глава государства Владимир Путин в ходе общения с учителями 5 октября, пишет ТАСС.

По мнению Путина, сейчас необходимо исключить любые попытки навязывания российским школьникам чуждых ценностей.

«Особенно важно передать ребятам нравственный культурный код русского народа, исключить попытки навязать чуждые и извращенные толкования истории», — сказал он.

Путин в ходе общения с учителями рекомендовал также прислушаться к тем, кто предлагает выбрать единый стандарт учебников истории и обществознания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Российский генерал призвал прекратить врать о ходе спецоперации
Выступающий в России африканский волейболист описал страну тремя словами
СКР зафиксировал применение военными ВСУ ракет HIMARS с поражающими элементами
Путин призвал к созданию единого стандарта учебников по истории
В Нижнем Новгороде откроется выставка картин эпохи Возрождения
Путин призвал укреплять суверенную систему образования в России
Путин порассуждал о суверенной России
Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах России
Группа Coldplay отменила концерты из-за болезни солиста
Канцлер Германии назвал ошибку в обеспечении страны газом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.