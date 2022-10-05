Путин призвал укреплять суверенную систему образования в России

Президент Путин заявил, что в России следует укреплять суверенную систему образования

В России следует укреплять суверенную систему образования. С таким призывом выступил глава государства Владимир Путин в ходе общения с учителями 5 октября, пишет ТАСС.

По мнению Путина, сейчас необходимо исключить любые попытки навязывания российским школьникам чуждых ценностей.

«Особенно важно передать ребятам нравственный культурный код русского народа, исключить попытки навязать чуждые и извращенные толкования истории», — сказал он.

Путин в ходе общения с учителями рекомендовал также прислушаться к тем, кто предлагает выбрать единый стандарт учебников истории и обществознания.