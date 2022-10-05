Путин порассуждал о суверенной России

Президент Путин заявил, что Россия была и будет суверенной

Президент Владимир Путин заявил, что Россия была и будет суверенной страной. Об этом он порассуждал в среду, 5 октября, на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», пишет ТАСС.

«Подчеркну, Россия была и будет суверенной, для этого сейчас, на поворотном этапе развития и нашей страны, да и всего мира, нужно укреплять, выстраивать суверенную национальную систему образования и воспитания подрастающего поколения, обеспечить связанность, единство образовательного пространства страны», — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что стране нужно укреплять суверенную систему образования, а также исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности и искаженную историю.

Во время выступления 30 сентября президент России заявлял, что Запад радикально отрицает нравственные нормы религии и семьи, и говорил о боге.