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16:16, 15 ноября 2022Мир

В Польше заявили о реальной угрозе со стороны России

Rzeczpospolita: в Польше заявили о реальной угрозе нелегальной миграции из Калининграда

Фото: Arkadiusz Stankiewicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Строительство «капитального заграждения» на границе России и Польши связано с наличием реальной угрозы нелегальной миграции со стороны Калининградской области. Об этом в беседе с Rzeczpospolita заявил руководитель отдела международного сотрудничества польского Государственного центра безопасности (ГЦБ) Славомир Лазарек.

По его словам, в таком случае возрастает риск гибридной войны. «Уже больше года мы наблюдаем это явление не только на нашей границе с Беларусью, но и на границе с Прибалтикой», — пояснил эксперт.

Лазарек отметил, что речь идет о методично осуществляемых «долгосрочных, планомерных и целенаправленных мероприятиях».

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7 ноября глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сообщил, что на границе с российским анклавом уже начали строить «капитальное заграждение» из трех рядов колючей проволоки.

О строительстве сооружения в начале ноября рассказал вице-премьер страны, глава польского Минобороны Мариуш Блащак. Он пояснил, что это связано с открытием российской стороной аэропорта для самолетов из Ближнего Востока и Северной Африки в Калининградской области. Уточнялось, что высота забора составит 2,5 метра, а ширина — три метра.

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Варвара Кошечкина
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