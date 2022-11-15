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14:21, 15 ноября 2022Моя страна

В пригороде Челябинска заметили верблюда

Археолог Евгений Шиманский заметил верблюда в лесу в пригороде Челябинска

Фото: Jônatas Tinoco / Unsplash

Российский археолог Евгений Шиманский заснял на видео верблюда, который прогуливался в лесу пригорода Челябинска. Соответсвующий ролик публикует портал «Хорошие новости».

Специалист, который на данный момент проводит раскопки неподалеку от Озерска, заметил животное среди заснеженных деревьев. По его словам, верблюд не обратил на него внимания и продолжил ходить по чаще. «Посмотрел, пожевал и отвернулся», — уточнил очевидец в беседе с журналистами.

По информации издания, вероятнее всего верблюд обитает на одной из ферм неподалеку от поселка Татыш. Сотрудники местного дома отдыха «Чистые озера» заявили, что в окрестностях есть оленья ферма, откуда животное, скорее всего, и выпустили пастись.

В сентябре в Копейске спасли пришедших в Следственный комитет коз. Один из очевидцев заснял на видео животных, которые пришли к Следственному комитету. Сначала козы стояли на крыльце учреждения, затем спустились и несколько раз обошли здание. «Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — заявил автор ролика.

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Майя Пономаренко
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