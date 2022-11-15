Италия отложила введение ограничений на прием паспортов на визу у россиян

Визовый центр Италии: россияне могут подать пятилетний загранпаспорт на визу до 14 декабря

Пятилетние загранпаспорта россиян на визу в Италию будут приниматься еще месяц. Об этом говорится на сайте «Виза менеджмент сервис», официально аккредитованного Визового центра европейской страны в Москве.

Таким образом, согласно распоряжению Генерального консула Италии, введение ограничений откладывается, прием пятилетних загранпаспортов продлевается до 14 декабря включительно. При этом уже с 15 декабря к рассмотрению на визу от россиян будут приниматься только биометрические десятилетние паспорта.

Ранее сообщалось, что итальянские визовые центры с 15 ноября начнут принимать к рассмотрению только биометрические паспорта россиян нового образца сроком на десять лет. Предполагалось, что граждане России, имеющие пятилетние загранпаспорта, больше не смогут подать документы на итальянскую визу.