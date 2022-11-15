Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:37, 15 ноября 2022Путешествия

Италия отложила введение ограничений на прием паспортов на визу у россиян

Визовый центр Италии: россияне могут подать пятилетний загранпаспорт на визу до 14 декабря
СюжетВизы в Европу:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Пятилетние загранпаспорта россиян на визу в Италию будут приниматься еще месяц. Об этом говорится на сайте «Виза менеджмент сервис», официально аккредитованного Визового центра европейской страны в Москве.

Таким образом, согласно распоряжению Генерального консула Италии, введение ограничений откладывается, прием пятилетних загранпаспортов продлевается до 14 декабря включительно. При этом уже с 15 декабря к рассмотрению на визу от россиян будут приниматься только биометрические десятилетние паспорта.

Материалы по теме:
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов. Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов.Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
6 июня 2022
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022

Ранее сообщалось, что итальянские визовые центры с 15 ноября начнут принимать к рассмотрению только биометрические паспорта россиян нового образца сроком на десять лет. Предполагалось, что граждане России, имеющие пятилетние загранпаспорта, больше не смогут подать документы на итальянскую визу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
В ЕС заявили о начале тренировочной миссии для украинской армии
В Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу
Украинская полиция увидела коллаборационизм в гуманитарной помощи
У стрелявшего в полицейских жителя Анапы нашли помповое ружье и 170 патронов
Премьер Испании попросил Си Цзиньпина завершить конфликт на Украине
В Армении родился восьмимиллиардный человек на планете
Чиновников Новой Каховки перевезли в безопасное место
Зеленский наградил орденом оскорбившего российских солдат немецкого журналиста
Центробанк выпустил монеты в честь Антошки
Лавров заявил об «очень густых потемках» в душе Евросоюза
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.