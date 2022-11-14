Италия изменила правила приема российских паспортов на визу

Визовые центры Италии с 15 ноября перестанут принимать пятилетние российские паспорта

Итальянские визовые центры с 15 ноября станут принимать к рассмотрению на визу только биометрические загранпаспорта россиян сроком на десять лет. Об изменении правил сообщается на сайте «Виза менеджмент сервис», официально аккредитованного Визового центра Италии в Москве.

Согласно нововведению, россияне, имеющие пятилетние загранпаспорта, не смогут подать документы на итальянскую визу, небиометрические документы больше не принимаются.

«С 15 ноября 2022 года для граждан РФ к рассмотрению принимаются только биометрические загранпаспорта сроком на десять лет», — говорится в сообщении.

Ранее Совет Евросоюза (ЕС) и Европарламент отказались выдавать визы россиянам, которые получили загранпаспорта в ряде регионов. Так, документы, выданные на вошедших в состав России территориях, которые ранее входили в состав Украины, а также в Южной Осетии и Абхазии, не будут признаваться в качестве действительных для получения шенгенской визы.