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18:36, 10 ноября 2022Путешествия

Евросоюз отказался признавать выданные в ряде регионов загранпаспорта россиян

Совет ЕС и Европарламент отказались признавать выданные в новых регионах РФ загранпаспорта
СюжетВизы в Европу:

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Совет Евросоюза (ЕС) и Европарламент отказались выдавать визы россиянам, которые получили загранпаспорта в ряде регионов. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе ЕС.

Так, согласно опубликованному заявлению, проездные документы, выданные на вошедших в состав России территориях, которые ранее входили в состав Украины, а также в Южной Осетии и Абхазии, не будут признаваться в качестве действительных для получения шенгенской визы.

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Уточняется, что решение Совета ЕС и Европарламента должно быть утверждено перед официальной процедурой принятия.

Ранее в ноябре новый посол Украины в ФРГ Алексей Макеев призвал власти Германии запретить въезд в страну россиянам. По его словам, причиной такого призыва является то, что граждане России, посещающие Германию, «делают это не в знак протеста против войны».

Кроме того, в октябре премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал лидеров Евросоюза (ЕС) еще раз обсудить полную отмену всех туристических виз для россиян. Он уточнил, что все страны Евросоюза должны последовать примеру Латвии, Литвы, Польши, Эстонии и Финляндии и запретить россиянам въезд с туристическими целями.

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Марк Успенский
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