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16:43, 5 ноября 2022Бывший СССР

На Украине призвали Германию запретить въезд россиянам в страну

Посол Украины в ФРГ Макеев призвал Германию запретить въезд россиянам в страну
СюжетВизы в Европу:

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Новый посол Украины в ФРГ Алексей Макеев призвал власти Германии запретить въезд россиянам в страну. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, причиной такого призыва является то, что граждане России, посещающие Германию, «делают это не в знак протеста против войны». Как утверждает Макеев, речь идет о «серьезной угрозе безопасности».

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал лидеров Европейского союза (ЕС) еще раз обсудить полную отмену всех туристических виз для россиян. По его мнению, все остальные государства Евросоюза должны последовать примеру Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, а также Финляндии и полностью запретить въезд гражданам России.

30 сентября финские власти закрыли границу с Россией. 19 сентября Латвия, Литва, Эстония и Польша запретили въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими странами.

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Кристина Есикова
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