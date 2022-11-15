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06:31, 15 ноября 2022Забота о себе

Нарколог рассказал о притуплении у курильщиков вкуса и обоняния

Нарколог Кутушев рассказал о притуплении у курильщиков вкуса и обоняния

Фото: Battlecreek Coffee Roasters / Unsplash

У тех, кто долгое время курит сигареты или потребляет иную никотинсодержащую продукцию (ИНСП), притупляются вкусовые и обонятельные рецепторы. Об этом «Ленте.ру» рассказал заведующий Центра профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии Департамента здравоохранения Москвы, врач-психиатр-нарколог Олег Кутушев.

«Еще больше влияет на вкусовые рецепторы потребление бездымного табака: снюса, насвая, или потребление никотина в виде никпэков. Так как они закладываются в полости рта, то поражение слизистой наблюдается значительно чаще. Зловонный запах изо рта — следствие разрушения зубов, пародонтоза. Высок также риск рака полости рта, пищевода и поджелудочной железы», — предостерег специалист.

По словам Кутушева, можно предположить, что притупление вкусовых рецепторов вследствие курения или потребления ИНСП способствует формированию пищевых предпочтений в сторону соленой и перченой пищи. Однако научных доказательств этому факту нет, отметил он. Также отсутствуют научные исследования, доказывающие притупление вкусовых рецепторов у пассивных курильщиков.

«Вкусовые и обонятельные рецепторы начинают свое восстановление уже через 48 часов после отказа от курения и в течение первых месяцев восстанавливаются», — обратил внимание нарколог.

Ранее ученые из Школы медсестер Пенсильвании и Медицинской школы Перельмана, Темплского университета и Медицинской школы Роберта Вуда Джонсона пришли к выводу, что курение родителей приводит к риску формирования никотиновой зависимости в будущем у их детей.

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Екатерина Смирная
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