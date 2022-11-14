Изучено влияние курения родителей на риск никотиновой зависимости у детей

Употребление никотина родителями привело к риску формирования зависимости у потомства

Ученые из Школы медсестер Пенсильвании и Медицинской школы Перельмана, Темплского университета и Медицинской школы Роберта Вуда Джонсона изучили влияние курения родителей на риск формирования никотиновой зависимости в будущем у их детей. О результатах исследования рассказывается в статье Medical Xpess.

Авторы рассмотрели модель на крысах, которым вводили никотин в течение 60 дней. После появления на свет их потомства специалисты отметили, что детеныши оказались более склонными к самостоятельному употреблению этого соединения. Причем подобный эффект наблюдался как для самцов, так и для самок.

Кроме того, у детенышей мужского пола чаще развивались нарушения памяти и тревожное поведение. Такие последствия ученые объясняют воздействием на гены гиппокампа — область мозга, отвечающая за обучение и память. Основным участником этого процесса был ген Satb2, играющий роль в развитии нервной системы. У потомства мужского пола, употребляющего никотин, снижался уровень Satb2 в мозгу, что и приводило к когнитивным нарушениям. Полученные данные согласуются с предыдущими выводами исследований воздействия никотина на людей.

В октябре 2022 года сотрудники Европейской коллегии нейропсихофармакологии (ECN) вычислили влияние никотина на женщин. Даже небольшое количество этого вещества снизило в таламусе концентрацию фермента CYP19A1 С, участвующего в производстве эстрогена.