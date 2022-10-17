Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:01, 17 октября 2022Наука и техника

Раскрыто влияние никотина на женщин

ECN: воздействие никотина привело к изменениям в таламусе женщин

Фото: Duncan Shaffer / Unsplash

Ученые из Европейской коллегии нейропсихофармакологии (ECN) раскрыли влияние никотина на женщин. Кратко о результатах исследования сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!

В ходе экспериментов специалисты наблюдали за воздействием никотина на нервную систему десяти молодых участниц. Соединение вводили в кровь, после чего оно связывалось с ферментами, отвечающими за выработку гормонов. Затем исследователи «подсвечивали» белки с помощью радиоактивных меток, что позволило проследить происходящие процессы в мозгу и гормональной системе.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Выяснилось, что даже малое количество никотина снижает в глубоких слоях мозга концентрацию фермента CYP19A1 С, участвующего в производстве эстрогена. Изменения затронули таламус — отдел мозга, отвечающий за анализ, отбор и передачу сигналов от органов чувств.

Это первое исследование, отметившее нарушения в работе гормональной системы женщин в связи с курением. В дальнейшем ученые хотят изучить, как именно этот процесс может влиять на поведение курящих женщин, а также их репродуктивную систему.

Ранее сотрудники Университета штата Огайо обнаружили, что воздействие электронных сигарет на внутриутробных младенцев приводит к снижению функции легких, астме и хронической обструктивной болезни легких после рождения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Россия и Украина провели обмен пленными
Российские следователи заинтересовались воюющими на стороне ВСУ французами
На Украине отказались придерживаться нейтрального статуса
Власти раскрыли потери ВСУ за последние полтора месяца на херсонском направлении
Звезда «Аншлага» пожаловался на «проклятый глянец»
Кокорин объяснил нежелание возвращаться в Россию
Глава «Севмаша» рассказал о строительстве подлодок
Венгрия не оценила идею тренировочной миссии ЕС для украинских военных
Военный эксперт оценил планы Киева по созданию «достающего до Москвы» БПЛА
Брэд Питт рассказал об этапе после расставания с Анджелиной Джоли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.