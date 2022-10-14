Раскрыто влияние электронных сигарет на беременных женщин

Molecular Physiology: электронные сигареты при беременности приводят к астме у детей

Американские специалисты из Университета штата Огайо раскрыли влияние электронных сигарет на беременных женщин и их детей. Результаты исследования представлены в статье, опубликованной в American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology.

В ходе работы ученые подвергли беременных самок лабораторных мышей испарениям с никотином и без него. После чего подопытных и их пятимесячное потомство обследовали. Воздействие никотина привело к снижению функции легких, астме и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) у детенышей, также у них наблюдались признаки испуга. Кроме того, обработанные никотином мыши имели гораздо более высокую массу тела во взрослом возрасте.

В октябре британское министерство здравоохранения и социального обеспечения признало электронные сигареты менее опасной альтернативой традиционному курению.