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Электронные сигареты признали менее опасной альтернативой курению

Минздрав Великобритании признал электронные сигареты менее опасной альтернативой курению

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании признало электронные сигареты менее опасной альтернативой традиционному курению. Об этом сообщается в докладе, опубликованном на сайте ведомства.

Авторы работы из Лондонского королевского колледжа провели анализ более 400 научных исследований, а также подсчитали статистику. По их мнению, обычные сигареты более вредные, чем никотинсодержащие электронные сигареты. Однако они не назвали вейпы абсолютно безопасными — устройства все еще могут наносить достаточный ущерб здоровью, особенно несовершеннолетних пользователей.

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Согласно данным доклада, доля курящих сигареты британцев в 2021 году составила от 12,7 до 14,9 процента населения, электронные сигареты выбирают от 6,9 до 7,1 процента граждан. При этом использование вейпа среди тех, кто никогда не курил, не превышало 0,7 процента, а в качестве замещения при отказе от табакокурения его выбирают 64,9 процента.

В итоге докладчики пришли к выводу, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе электронные сигареты вызывают значительно меньшие риски для здоровья, чем курение табака. Вейпинг доставляет в организм гораздо меньшее количество различных вредных соединений, о чем говорят биомаркеры онкологических, респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.

В сентябре сотрудники Массачусетской больницы общего профиля (MGH) опубликовали исследование о последствиях постоянного употребления электронных сигарет. Результаты говорят, что вейп приводит к прогрессирующей обструкции мелких дыхательных путей, к одышке и боли в груди.

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Елена Апазиди
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