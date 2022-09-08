Выявлены хронические последствия употребления электронных сигарет

Употребление электронных сигарет привело к повреждению мелких дыхательных путей и фиброзу

Команда специалистов из Массачусетской больницы общего профиля (MGH) выявила последствия постоянного употребления электронных сигарет: это приводит к прогрессирующей обструкции мелких дыхательных путей, к одышке и боли в груди. Выводы работы описаны в New England Journal of Medicine Evidence.

В результате исследования медики исследовали легочные ткани пациентов, курящих вейп от трех до восьми лет, с помощью микроскопов на предмет хронических заболеваний.

У части пациентов были зафиксированы фиброз и повреждения дыхательных путей, схожие с теми, что наблюдаются при вдыхании химических веществ. Ученые также заметили, что у тех испытуемых, что прекращали курить, наблюдалось частичное улучшение состояние в течение одного-четырех лет, хотя и с сохранением остаточных рубцов. После более подробного обследования участников врачи обнаружили констриктивный бронхиолит из-за фиброза в бронхах. Кроме того, у трех из четырех пациентов были признаки легкой эмфиземы, поскольку ранее они курили традиционные сигареты.

В апреле 2022 года сотрудники Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего озвучили негативное влияние электронных сигарет JUUL на здоровье мозга, сердца, легких и толстой кишки. Согласно результатам исследования, вейпы могут привести к развитию воспалительных процессов в этих органах.