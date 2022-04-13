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Изучено негативное влияние электронных сигарет на здоровье мозга

В Калифорнийском университете выявили негативное влияние JUUL на здоровье мозга и сердца

Фото: Shutterstock

Американские специалисты из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего изучили негативное влияние электронных сигарет JUUL на здоровье мозга, сердца, легких и толстой кишки. Оказалось, что вейпы способствуют развитию воспалительных процессов в этих органах. Выводы ученых описаны в статье в журнале eLife.

В ходе исследования биологи трижды в день подвергали лабораторных мышей воздействию испарителей электронных сигарет JUUL, причем ученые использовали несколько самых популярных ароматов: мяту и манго. Затем исследователи изучили признаки воспаления по всему телу. Оказалось, что наиболее сильные изменения произошли в мозге: там были повышены несколько маркеров, отвечающих за воспаление. Полученные результаты встревожили специалистов, поскольку воспаление наблюдалось в тех отделах мозга, которые отвечали за тревогу, депрессию и аддиктивное поведение, что может привести к усугублению зависимости и употребления психоактивных веществ.

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Вместе с тем экспрессия воспалительных факторов была замечена в толстой кишке, особенно после одного месяца воздействия электронных сигарет, что может увеличить риск желудочно-кишечных заболеваний. В сердце ученые проследили снижение уровня маркеров воспаления. Состояние иммуносупрессии сердца может сделать сердечную ткань более уязвимой для инфекции. В легких биологи не обнаружили признаков воспаления тканей, однако в образцах наблюдались многочисленные изменения экспрессии генов, что требует дальнейшего изучения долгосрочных эффектов электронных сигарет на здоровье легких.

Кроме того, исследователи также выявили, что воспалительная реакция каждого органа изменялась в зависимости от того, какой аромат JUUL использовался. Например, у мышей, которые вдыхали аэрозоли мяты, сердце было гораздо более восприимчиво к бактериальной пневмонии по сравнению с теми, которые вдыхали аэрозоли манго.

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Елена Апазиди
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