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20:25, 15 ноября 2022Силовые структуры

Пьяный россиянин изнасиловал супругу и домогался пятилетней дочери

В Волгограде многодетный отец изнасиловал 35-летнюю жену и домогался пятилетней дочери

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Волгограде местного жителя подозревают в изнасиловании 35-летней жены и совращении пятилетнего ребенка. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным ведомства, 31 октября пьяный россиянин пришел домой, напал на супругу, придушил и надругался над ней. Затем маленькая дочь пары рассказала матери, что отец всю неделю приставал к ней и домогался, когда все остальные члены семьи засыпали.

После этого многодетная мать взяла троих детей и сбежала с ними в Москву. Там она написала заявление в полицию. Сейчас возбуждено дело, проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Петербурге 47-летний отец совратил пятилетнюю дочь и сбежал в Тольятти, его разыскивают.

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Екатерина Власова
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