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16:59, 15 ноября 2022Среда обитания

Названа волнующая большинство россиян проблема

«Сравни» и «Город»: проблема экологии волнует 84% россиян

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Около 84 процента россиян оказались неравнодушны к вопросам экологии. Волнующие большинство граждан проблемы назвали мобильное приложение «Город» и маркетплейс «Сравни», результаты опроса есть в распоряжении «Ленты.ру».

В исследовании приняли участие более трех тысяч респондентов. Выяснилось, что 56 процентов из них волнует загрязнение воды, воздуха и других природных ресурсов. 14 процентов озабочены вырубкой лесов, еще 13 процентов — изменением климата и разрушением озонового слоя. 10 процентов заявили, что не интересуются темой экологии, а семь процентов переживают из-за исчезновения некоторых видов животных.

54 процента опрошенных частично ведут экологический образ жизни: сортируют мусор, а также стараются потреблять меньше воды и электроэнергии. 33 процента полностью придерживаются такого стиля жизни, а 13 процентов ничего не делают ради благополучия планеты. При этом 48 процентов готовы поменять некоторые привычки на более экологичные, а 43 процента согласны полностью пересмотреть образ жизни. Еще девять процентов не хотят отказываться от привычного уклада.

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60 процентов респондентов не обращают внимание на то, из каких материалов сделана приобретаемая в магазине продукция. 28 процентов выбирают товары из переработанных материалов, а 12 процентов не отдают предпочтение экологическим товарам. 89 процентов стараются не покупать лишнее, еще 11 процентов признаются, что часто приобретают по скидке ненужное. Около 60 процентов россиян не сдают вещи на переработку.

Проведенное в июне исследование показало, что россияне стали активнее заботиться об экологии. Об этом говорит увеличившийся на 61 процент по сравнению с 2021 годом объем пожертвований в раздел окружающей среды, запущенный платформой «Добро Mail.ru».

Александра Качан
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