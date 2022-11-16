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07:07, 16 ноября 2022Из жизни

Долгожитель отпраздновал 100-летний юбилей в объятиях стриптизерш

TMZ: долгожитель Джоаккино Пома из Далласа отпраздновал 100-летний юбилей в стрип-клубе

Фото: Eric Nopanen / Unsplash

В США долгожитель из штата Техас отпраздновал 100-й день рождения в стриптиз-клубе. Об этом сообщает TMZ.

Специальную вечеринку для Джоаккино Пома из Далласа устроила его дочь. Женщина отвезла родителя в клуб The Lodge, где тот весело провел день рождения в объятиях стриптизерш. Американка заявила, что ее отец «всегда любил женщин вообще и сиськи в частности», поэтому стрип-клуб показался ей вполне логичным местом для его 100-летнего юбилея.

Танцовщицы сначала удивились столь пожилому посетителю, но дочь заявила, что у ее отца только одна жизнь и он должен ею наслаждаться. В итоге стриптизершам участие в необычном празднике тоже понравилось: они накормили Пома пастой и преподнесли ему специальный торт.

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Дочь долгожителя рассказала, что ее мать умерла 12 лет назад. После этого у Пома завязались новые отношения, но его избранница тоже недавно скончалась. Поэтому американка решила, что отец заслужил именно такую вечеринку в честь юбилея.

Владельцы клуба заявили, что ждут 100-летнего клиента в любое время. Кроме того, им понравилась идея проводить подобные дни рождения.

Ранее сообщалось, что Мэри Флип отметила 101-й день рождения с пивом и раскрыла секрет своего долголетия. Женщина заявила, что прожила так долго благодаря самоиронии и любимому крепкому алкогольному напитку.

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Никита Савин
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