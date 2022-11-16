Названы изменения в работе аэропортов при повышении угрозы теракта

Повышенный уровень угрозы терактов в аэропортах не создаст сложностей для пассажиров

Введение режима повышенной угрозы теракта в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга не угрожает безопасности полетов и не создаст дополнительных сложностей для пассажиров. Последствия решения властей разъяснил в интервью радио «Спутник» председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов.

По словам Зотова, задача введенных мер — «сыграть на опережение». Он уточнил, что усиление уровня защиты связано с большим трафиком в аэропортах, на данный момент распространять подобные правила на другие регионы не планируется.

«Для пассажиров изменится только более длительный выход на посадку. Важно в аэропорт прибывать заранее, за 2-2,5 часа, чтобы пройти досмотровые мероприятия и избежать конфликтных ситуаций и возможных опозданий на рейс. Иных сложностей для пассажиров возникнуть не должно», — посоветовал эксперт, добавив, что всем пассажирам «важно сохранять спокойствие».

15 ноября стало известно, что в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково, а также в авиагавани Санкт-Петербурга впервые ввели максимальный уровень угрозы совершения терактов. Ространснадзор уведомил в письме авиапредприятия и перевозчиков о необходимости принять дополнительные меры безопасности.